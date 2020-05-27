 

Алена Водонаева: «Рядом с Лорак и Гагариной были инфантильные мужчины»

27.05.2020, 9:09, Разное

Алена Водонаева в минувшем году оформила развод с вторым мужем Алексеем Комовым. Экс-участница «Дома-2» сравнила свою ситуацию с отношениями Ани Лорак и Полины Гагариной, рядом с которыми оказались инфантильные мужчины.
Теледива считает, что ее брак разрушился из-за музыканта, который не стремился к развитию и практически был на ее содержании. 37-летняя Алена Водонаева вспоминает, что супруг только обещал для нее светлое будущее, но ничего для этого не делал. Она считает, что аналогичные ситуации сложились в семьях певиц Полины Гагариной и Ани Лорак. Мужья в этих отношениях были на вторых ролях, а артистки обеспечивали семью, заботились о детях и родителях. Бывшая участница реалити-шоу считает, что такое инфантильное поведение мужчин необходимо сразу пресекать.

Алена Водонаева на сегодняшний день является автором книг, ведет собственное шоу и владеет сетью салонов красоты. В новых отношениях знаменитость хочет видеть рядом с собой уверенного мужчину, который не будет сбегать от ответственности.



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