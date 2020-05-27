 

Российский голосовой ИИ научили искать симптомы коронавируса

27.05.2020, 9:08, Новости дня

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), создавшие искусственный интеллект Dasha, в разговоре с которым 98% собеседников не понимают, что общаются с голосовым роботом, добавили ему функцию проверки симптомов коронавируса для работников действующих в пандемию предприятий, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Искусственный интеллект Dasha был создан в 2018 году выпускниками НГТУ НЭТИ. В отличие от известных голосовых роботов, Dasha способна отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника менее чем за секунду и моделировать человеческий голос.

«Разработчики Dasha AI добавили новую функцию своему роботу – проверку работников на наличие симптомов коронавируса. Каждое утро голосовой робот обзванивает по телефону сотрудников компании и оценивает не только состояние человека, но и входит ли работник в группу риска», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на основании этих данных можно оценить то, может ли прийти на работу в период самоизоляции. После разговора искусственного интеллекта с работником вся собранная информация и рекомендации от Dasha передаются в отдел кадров, чтобы они могли дистанционно следить за состоянием здоровья своих сотрудников. Такая функция может быть актуальна для тех сфер, работники которых продолжают свою деятельность на фоне пандемии: здравоохранении, страховании, банковском деле и розничной торговле.

В основе алгоритма, который использует Dasha, лежат принципы защиты ВОЗ.

«Одна из главных задач была научить робота следить за репликами, реагировать на них. Мы сделали ему человеческий голос, чтобы у собеседника не возникало ощущение бесполезности разговора. Это и стало нашим главным преимуществом перед конкурентами, это первый робот, который звучит как настоящий человек, что отражается на конверсии и отношении собеседника», – цитирует пресс-служба технического директора «Dasha AI» и доцента факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Илью Ступакова.



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