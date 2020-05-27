Экс-возлюбленная Ивана Жидкова разрешила ему встретиться с сыном

27.05.2020, 8:53, Разное

Актер Иван Жидков неоднократно жаловался на свою экс-возлюбленную Лилию Соловьеву, которая запретила ему приезжать к сыну Степану во время карантина. Однако недавно модель после угроз об отказе от выплаты алиментов разрешила артисту встретиться с двухлетним ребенком.

Иван Жидков очень переживал, что сын после длительной разлуки забудет о его существовании и не станет идти на контакт. 36-летний актер признался, что ему надоела позиция в обществе, согласно которой «всегда виноват мужчина». Артист подчеркнул, что у него такие же права на ребенка, как и у его матери.

Недавно звезда сериалов опубликовал в Instagram совместное фото со Степаном во время прогулки. Экс-возлюбленным удалось наладить общения ради ребенка. Поклонники обрадовались, что эта встреча состоялась и «восторжествовал здравый смысл». Жидков утверждал, что Соловьева манипулировала двухлетним сыном ради корыстных побуждений. Но модель заявила, что ее решение продиктовано беспокойством за родных людей. Актер чаще, чем она, бывает в общественных местах и регулярно встречается с друзьями. Экс-возлюбленная артиста считает, что ребенку нужна здоровая мать, поэтому строго соблюдает самоизоляцию.