 

Генсек ОДКБ призвал к реформированию ВОЗ

27.05.2020, 8:48, Новости дня

Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования и повышения эффективности Всемирной организации здравоохранения, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Реформа возможна и даже нужна, надо повышать эффективность этой организации. Мы вступаем в эру эпидемий и пандемий, поэтому мы должны ставить вопрос о повышении эффективности этой структуры. В каком ключе – это надо смотреть специалистам», – сказал он передает ТАСС.

При этом генсек ОДКБ выразил мнение, что прежде чем начинать реформирование ВОЗ, необходимо проанализировать вспышку нового коронавируса, а также действия международной организации в данной ситуации. Меры по повышению эффективности ВОЗ должны обсуждаться мировым сообществом, считает Зась.

В середине апреля в США заявили, что главы стран – участниц G7 призвали реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ. 



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