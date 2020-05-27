Последний звонок на социальной дистанции

27.05.2020, 8:42, Разное

Как выпускники прощались со школой — фотогалерея.

Последний звонок — 2020 для российских выпускников прошел 25 мая в онлайн-формате. Минпросвещения организовало трансляцию, где вчерашних школьников поздравили блогеры и выдающиеся педагоги. Такой формат выбран, чтобы избежать распространения коронавируса во время пандемии. В Минобрнауки также планируют провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов 4 июля. Как с учителями и одноклассниками прощались через Zoom — в подборке «Новой».

Крым, Симферополь. Фото: РИА Новости Школа № 2127, Москва. Фото: РИА Новости Выпускница школы №33, Тамбов. Фото: РИА Новости Общекрымский последний звонок онлайн. Фото: РИА Новости Школа № 2127, Москва. Фото: РИА Новости