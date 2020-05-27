Минпромторг заявил об отсутствии дефицита защитных костюмов

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27.05.2020, 8:36, Новости дня

Минпромторг считает, что спрос на защитные костюмы в РФ удовлетворен и при верной оценке местными властями потребностей дефицита костюмов в регионах быть не должно, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Евтухов заявил, что «если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», передает «Коммерсант».

При этом, по его словам, планируется создать резерв респираторов в стране: «Есть небольшой дефицит. Сейчас в РФ производится около 490 тыс. в сутки, из них 120 тыс. – это медицинские респираторы. В то же время мы наладили поставки из КНР, и в ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля – мая поступит 15,6 млн штук».

В апреле РФ получила из Китая 4 млн. защитных костюмов, в мае будет поставлено 3 млн. Вместе с тем около 50 отечественных предприятий выпускают костюмы, объем производства на 22 мая составил 225 тыс. в сутки, причем материал для этих костюмов также производится в России.

«По моим оценкам, сегодня мы удовлетворили спрос», – сказал Евтухов.

Примерно 45% производства этого спецматериала сконцентрировано на базе «Росхимзащиты» Ростеха. Замглавы Минпромторга отметил, что это сделано, чтобы избежать спекулятивного роста цен.

Остальные производители заключают контракт с «Росхимзащитой» и работают по ее регистрационному удостоверению Росздравнадзора.

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