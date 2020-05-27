Нефть подешевела на опасениях за медленное восстановление спроса

27.05.2020, 8:36, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,17% – до 36,11 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,32% – до 34,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на котировки оказывают опасения относительно того, как быстро восстановится спрос на топливо, даже несмотря на то, что во многих странах ослабевают карантинные ограничения.

На рынках также присутствуют опасения по поводу ухудшения отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп сообщил во вторник, что готовится объявить о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга, но не сообщил никаких подробностей.