 

В РФ предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

27.05.2020, 8:30, Новости дня

Положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могут войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»).

«В вопросе продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним все единомышленники [сходятся] в том, что, конечно, необходимо для несовершеннолетних данную продукцию полностью запретить, с этим никто не спорит», – передает ТАСС слова Менделевича.

По его словам, накануне прошло заседание межфракционной рабочей группы, члены которой обсуждали вопрос оборота никотинсодержащей продукции, а также поправки, которые предложили к законопроекту депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский.

«Главная проблема и главный вопрос, который выяснился в ходе дискуссии: что делать с этой никотинсодержащей продукцией? Либо ее полностью запрещать, либо ее регулировать», – отметил Менделевич.

В частности, отметил он, «Минздрав выступает за полный запрет» такой продукции. В то же время, по его словам, государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в своем заключении отмечает необходимость регулирования ее продажи.

Напомним, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.



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