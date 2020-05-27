 

На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена

27.05.2020, 8:18, Разное

Будучи президентом Украины, Петр Порошенко общался с Джо Байденом, который тогда занимал должность вице-президента США. То, как и о чем украинский политик общался со своим американским коллегой, многих заставило усомниться в самостоятельности первого.

Скандал разгорелся после публикации прослушки телефонных переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Государственное бюро расследований Украины возбудило по факту произошедшего дело.

Вред государственным интересам, по мнению следователей, могло причинить незаконное использование технических средств, с помощью которых и удалось зафиксировать общение президента Украины с вице-президентом США. Таким образом, наказание грозит, прежде всего, тем, кто вскрыл скандал и предал его огласке.

Напомним, ранее журналисты издания The Washington Post озвучили откровенные угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Авторы статьи утверждают, что если украинский лидер продолжит уделять внимание скандалу, разгоревшемуся из-за переговоров Порошенко и Байдена, то это может сказаться на долгосрочных отношениях Киева и Вашингтона.



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