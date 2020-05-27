Названы три наиболее уязвимых перед COVID-19 внутренних органа человека

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27.05.2020, 8:16, Новости дня

После выздоровления от нового коронавируса необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Баранова заявила, что после коронавируса «надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг», передает РИА «Новости».

«Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ – биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае – лучше сходить», – добавила она, указав, что в анализе нужно смотреть на определенный показатель – скорость клубочковой фильтрации.

«Третья система – это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления», – уточнила биолог.

Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.

«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог», – сказала ученый.

Ранее сообщалось, что в РФ зарегистрировали препарат для профилактики осложнений коронавируса.



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