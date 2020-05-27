ООН созывает онлайн-встречу для активизации поддержки развивающимся странам

27.05.2020, 8:15, Новости дня

Представители ООН сообщают, что в четверг проведут онлайн-встречу с лидерами десятка стран, чтобы обсудить активизацию поддержки развивающимся экономикам, сильно пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

Ранее эксперты прогнозировали, что развивающимся странам понадобится около 2,5 триллионов долларов, чтобы справиться с последствиями кризиса, но теперь они предупреждают, что сумма может оказаться больше. Встреча состоится по инициативе Канады, Ямайки и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Заместитель генерального секретаря Амина Мохаммед сообщила, что многие развивающиеся страны, в том числе со средним уровнем дохода, не имеют достаточного количества средств, чтобы бороться с пандемией и инвестировать в восстановление экономики. «Работа идет, но недостаточно быстро», – сказала она журналистам в ходе онлайн-брифинга.

По словам Мохаммед, предложение стран «Большой двадцатки» и Парижского клуба кредиторов приостановить платежи по официальным двусторонним кредитам для беднейших стран до конца 2020 года является хорошим началом, но потребуются дополнительные усилия.

Из 77 стран, которые могут рассчитывать на такую поддержку, официальные запросы пока подали только 22. Остальные страны опасаются, что это нанесет ущерб их способности занимать средства в долгосрочной перспективе.

Во встрече в четверг примут участие представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Африканского Союза, Института международных финансов и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Как пояснила Мохаммед, цель встречи – выработать конкретные предложения в течение восьми недель.

Предварительный план встречи, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters, призывает МВФ повысить уровень ликвидности в мире за счет нового выпуска специальных прав заимствования (СДР), против чего выступает Вашингтон.

Кроме того, получила поддержку идея приостановления выплаты долга для всех развивающихся стран, обратившихся с соответствующим запросом, а не только для тех, на кого распространяется решение «Большой двадцатки». План также призывает кредиторов из частного сектора выработать проактивные решения, чтобы избежать еще более серьезных последствий волны дефолтов.