Косачев заявил о вере США в способность РФ достроить «Северный поток – 2»

27.05.2020, 8:08, Новости дня

Новые угрозы США ввести санкции против «Северного потока – 2» свидетельствуют о вере Вашингтона в способность РФ достроить газопровод, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя слова посла США в Германии Ричарда Гренелла.

«Курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, РФ не сможет достроить «Северный поток – 2» в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», – написал Косачев в Facebook.

Сенатор отмечает стремительную деградацию США из глобальной державы, задававшей тон в формировании мировых экономических институтов, в «агрессивного своекорыстного диктатора», у которого не осталось никаких мер, кроме санкций. «Ведь эти экономические репрессии не достигают заявленных целей – изменить поведение других стран. Даже маленькая Куба не меняет себя в угоду огромному соседу. Тем более не будут этого делать Китай или Россия, а ведь под американскими санкциями сейчас находится более половины населения планеты. То есть цель – не давление, а сам ущерб», – пишет Косачев.

Он подчеркнул, что причинение значительного экономического ущерба для подчинения собственной идеологии мало чем отличается от «классического» терроризма. «США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники. Причем усиление агрессивного поведения происходит на фоне призывов многих авторитетных политиков, включая генсека ООН, остановить санкционную активность с учетом необходимости противостояния общей вирусной угрозе. Это тем более важно и для Европы, которой также предстоит восстанавливать свою экономику, что делает потребность в удешевлении производства и социальных расходов весьма актуальной», – отметил сенатор.

При этом Косачев обратил внимание, что «цель США – не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой». «И хотя Вашингтон объясняет свои меры по «удушению» энергетического сотрудничества Европы с Россией противодействием якобы зависимости европейцев от Москвы, де факто Америка борется с независимостью Европы. Причем все грубее и грубее, судя по бесцеремонности, с которой посол указал Берлину на недоплаты в кассу НАТО», – подытожил сенатор.

Напомним, во вторник американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».