 

IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

27.05.2020, 8:08, Новости дня

Шведская компания IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах. Итоговая стоимость товаров складывается из нескольких факторов, пояснили в пресс-службе компании.

Как пишет издание The Page, на российском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 3,6 тыс. гривен (в эквиваленте), а на Украине почти вдвое дороже – 6,5 тыс. гривен. 

Также диван «Фрихетен» в РФ в пересчете на украинскую валюту стоит восемь тыс. гривен, тогда как в соседней стране – 11 тыс. гривен.

В пресс-службе компании объяснили, что конечные цены формируются с учетом нескольких факторов, в том числе объемов торговли, импортных пошлин, курсов валют и транспортных расходов.

Ранее в Сети опубликовали видео, в котором сравниваются цены на основные продукты питания в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в РФ преимущественно стоят дешевле, чем на Украине. 

Также блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в одном из супермаркетов Донецка и в ряде сетевых украинских магазинов.



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