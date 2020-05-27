Мнение: Неприятные сюжеты

27.05.2020, 8:05, Разное

Читатели просят обратить внимание на продолжающийся разгул цензуры на Ютубе.

Собщают, что с Ютуба удалили https://news-front.info/2020/05/26/youtube-udalil-film-o-debalczevskom-kotle/ документальный фильм "Позывной Донецк" посвященный боям за Донецкий аэропорт, который делал канал WarGonzo и военкора Семена Пегова.

На Ютубе фильм сейчас недоступен, зато доступен в ВК https://cutt.ly/RySTYBd

Фильм неплох, есть интересные подробности от участников событий, в том числе и не слишком известные. Эпопея ДАП уже ушла в истории, но документальный фильм достаточно неплохо показывает и рассказывает об одной из узловых точек первого года войны. Само собой, не обойдется без Гиви и Моторолы.

Также с Ютуба выпилили большой сюжет "Вестника Бури" про депортацию крымских татар.

Посмотреть удаленный ролик можно тут https://vk.com/wall-73211733_210026 Не со всеми тезисами там согласен, но достаточно толково сделан.

Иронично, но за этот ролик на "Вестник Бури" нападают не только татарские националисты https://www.youtube.com/channel/UCQ_LYRUJzBfh-mvU14xCNMw/community, но и ряд крайне левых организаций, хотя "Вестник бури" тоже обвиняют в левачестве.

В общем, материал никого не оставил равнодушным.

Касательно сабжа про депортацию, то вполне можно согласиться с посылом, что решение руководство страны о депортации татар было оправданным и обоснованным. Нынешние игры в толерантность и сбережение чувств депортированных (аки сбережение чувств некоторых народов за некоторые грехи времен ВОВ во времена СССР), данного факта отменить не могут. То что некоторым кажется более удобным сейчас, может создать проблемы потом, как мы этом прекрасно видели с советской политикой памяти применительно к коллаборационизму на оккупированных нацистами территориях СССР.

Ну и пару слов относительно цензуры.

Как не трудно заметить, под рассказы о свободе доступа к информации, могут выпиливать самый разный контент – от военкоровских документалок про Донбасс до рассуждений про депортацию крымских татар. Вот вам и вся свобода слова, о которой так пекутся ревнители "западной демократии" и "прав и свобод человека". Это просто не для вас.