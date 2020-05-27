Саакашвили в Facebook спросил мнение пользователей о подписанном Зеленским законе о налогах

27.05.2020, 8:00, Новости дня

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили в Facebook обратился к пользователям за предложениями в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

“На днях вступил в силу закон 1210. Одновременно со многими положительными вещами в этом законе есть прямые риски для работы бизнеса и экономики в целом. Президент [Украины Владимир] Зеленский очень обеспокоен рисками, которые несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести. Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, но я бы хотел услышать мнение каждого из вас! Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту”, – написал Саакашвили.

Он при этом отметил, что “эффективные изменения – это просто”.

Нам потрібні ваші пропозиції щодо закону 1210 Днями набрав чинності закон 1210. Одночасно з багатьма позитивними речами в законі є прямі ризики для роботи бізнесу та економіки у цілому.Президент Зеленський дуже стурбований тими ризиками, який несе цей закон для бізнесу, тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно до нього внести.Через два дні у нас велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку, але я б хотів почути думку кожного з вас!Залишайте свої пропозиції просто у коментарях до цього посту!Ефективні зміни — це просто!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦На днях вступил в силу закон 1210. Одновременно со многими положительными вещами в этом законе есть прямые риски для работы бизнеса и экономики в целом.Президент Зеленский очень обеспокоен рисками, которые несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести.Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, но я бы хотел услышать мнение каждого из вас!Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту!Эффективные изменения — это просто!https://youtu.be/cWilTrICP5U Posted by Mikheil Saakashvili on Teisipäev, 26. mai 2020

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Он призван внедрить международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементировать положения Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

В первом чтении парламент поддержал законопроект 3 декабря 2019 года, а 16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении и в целом.

Зеленский подписал закон 21 мая.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира. Внедрение шагов плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.