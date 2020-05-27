Боевики на Донбассе шесть раз за день обстреляли позиции ВСУ

27.05.2020, 8:00, Новости дня

26 мая на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в утренней сводке за 27 мая проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В результате одного из обстрелов погиб украинский военнослужащий.

“Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою боевую активность. По данным разведки, за минувшие сутки наши воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта”, – отметили в штабе ООС.

27 мая по состоянию на 7.00 боевики, по данным пресс-центра, огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.