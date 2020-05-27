 

Guardian – всё ради здоровья жителей — в китайском Ханчжоу контроль через приложение решили сделать постоянным

27.05.2020, 7:50, Новости дня

Оценив положительный результат во время эпидемии, власти города Ханчжоу в Китая собираются сделать постоянным использование приложения, которое контролирует здоровье населения. Различные параметры — в том числе история болезни и образ жизни — будут влиять на рейтинг человека, что интернет-пользователи уже назвали вторжением в личную жизнь граждан, пишет The Guardian.


Reuters

Китайский город Ханчжоу планирует на постоянной основе использовать приложение для отслеживания здоровья 10 миллионов жителей, которое используют для борьбы с коронавирусом, пишет The Guardian. Различные версии этого программы используются по всему Китаю: она генерирует QR-код с вирусным статусом, который определяет свободу передвижения человека.

Как рассказывает издание, администрация Ханчжоу объявила, что постарается запустить расширенную версию приложения для мониторинга здоровья населения. В пятницу глава медицинской комиссии заявил, что благодаря такому контролю удалось достичь прогресса в здравоохранении, и предложил включить больше индикаторов здоровья для составления рейтинга. Статус конкретного человека будет отмечаться цветом и цифровым значением по стобалльной шкале: значение будет определяться в зависимости от истории болезни, результатов обследований, уровня физической активности и других привычек, например, курения.

По сообщениям китайских СМИ, власти города рассчитывают получить готовое приложение к концу следующего месяца. Согласно медицинской комиссии города, предложенная система станет «защитой для улучшения здоровья и иммунитета людей» после пандемии.

В статье отмечается, что, несмотря на опасения о разглашении личной информации и недостаток прозрачности в работе приложения, в целом китайцы скорее признали необходимость его использования во время вспышки коронавируса. Однако для некоторых предложение сделать постоянную версию выходит за определённые рамки. Пользователи соцсетей беспокоятся о защите личной информации и праве на выбор своего образа жизни. Некоторые переживают, что рейтинг смогут использовать страховые компании для динамичного ценообразования или специалисты по подбору персонала, пишет The Guardian. 



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