Роспотребнадзор предупредил курильщиков о более тяжелом течении коронавируса

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27.05.2020, 7:48, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что курильщики тяжелее других могут переносить заболевание коронавирусом.

По словам специалистов, курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новой инфекцией, сообщается на сайте ведомства. 

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», – говорится в сообщении.

Специалисты призвали россиян «защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака». Людям стоит следовать всем рекомендациям врачей в контексте мер, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

«Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сообщила что курение только увеличивает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме, а не защищает от него. 

Также онколог научного центра имени Блохина Владимир Левшин предупредил курильщиков о высоких рисках «получить пневмонию».



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