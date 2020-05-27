9 отраслей, которые ждут финансовой помощи от американского правительства

27.05.2020, 7:45, Новости дня

Пандемия коронавируса привела к падению доходов, а также к падению потребительского спроса. Многие отрасли были вынуждены также отпустить сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Тем не менее, во многих странах правительства выделяют помощь на отдельные отрасли экономики, чтобы помочь им пережить этот кризис.

Если говорить о США, экономика которых серьезно пострадала из-за эпидемии коронавируса, то здесь консалтинговая компания Brunswick провела опрос, чтобы выяснить отношение американцев к коронавирусу, а также к тем, какие меры, по их мнению, необходимо принять правительству страны для смягчения последствий кризиса.

Большинство респондентов полагают, что отдельным отраслям необходимо оказать помощь со стороны правительства.

Ниже мы расскажем о 9 отраслях экономики США, которые рассчитывают на помощь государства.

9. Кинотеатры

55% американцев поддерживают идею о выделении государственной помощи кинотеатрам, в то время как 45% выступают против.

Очевидно, что с введением режима самоизоляции посещаемость кинотеатров резко упала, многие из них были вынуждены закрыться, так как их прямыми конкурентами стали стриминговые сервисы, которые оказались более востребованными во время карантина.

При этом американцы полагают, что несмотря на эпидемию, популярность кинотеатров в будущем не снизится, люди будут продолжать ходить туда для просмотра фильмов. То есть, стриминговые сервисы не вытеснят оффлайн кинотеатры с рынка.

8. Нефтегазовый сектор

57% американцев выступают за то, чтобы правительство выделило помощь нефтегазовому сектору. 43% выступают против этой идеи.

Во время пандемии коронавируса спрос на нефть резко сократился, что привело к резкому падению цен на нефть. Одно время цены опускались в негативную зону.

Все это не могло не повлиять на деятельность нефтегазовых компаний, которые сокращают расходы, отправляют в неоплачиваемые отпуска сотрудников и ждут стабилизации ситуации на рынке.

7. Автопроизводители

60% американцев выступают за то, чтобы правительство выделило помощь автомобильной промышленности. При этом 40% выступают против.

Число продаж в первом квартале у различных автопроизводителей резко упало, и, согласно прогнозам аналитиков, во втором квартале падение будет еще больше. Автомобильная промышленность и производство запчастей потеряло 381 000 рабочих мест в апреле, отмечают эксперты.

6. Учреждения культуры и искусства

60% американцев поддерживают идею выделения государством помощи для институтов культуры и искусства. 40% выступают против.

За время эпидемии коронавируса многие институты культуры и искусства были вынуждены закрыться, в то время как персонал либо ушел в неоплачиваемый отпуск, либо был уволен.

Так, например, Метрополитен Опера еще в середине марта отпустила сотрудников в отпуска и была вынуждена отменить все представления до конца сезона.

5. Музеи

62% американцев поддерживают идею выделения правительством помощи музеям страны, в то время как 38% выступают против.

Музеи начали закрываться в марте. При этом, как отмечают эксперты, многие из них не смогут открыться даже после того, как будут сняты все ограничения. Согласно исследованию, 13% музеев будут полностью закрыты даже после окончания эпидемии из-за нехватки финансирования.

4. Авиакомпании

63% американцев считают, что правительство должно выделить помощь авиакомпаниям, а вот 37% выступают против.

Авиакомпании серьезно пострадали за время кризиса, так как число путешествий резко сократилось, а кроме того, пассажиры стали сдавать уже купленные билеты и отменять запланированные путешествия. Некоторые крупные авиакомпании объявили о банкротстве в результате пандемии, другие стараются держаться на плаву, однако по-прежнему сталкиваются с серьезными финансовыми сложностями.

Однако эта отрасль получает пакет помощи в размере 50 миллиардов долларов от федерального правительства.

3. Отели

65% американцев поддерживают идею о том, чтобы правительство выделило помощь отелям, а вот 35% выступают против этой идеи.

Во время кризиса и режима самоизояции отели потеряли наибольшее число рабочих мест, согласно статистике. Только в апреле отели потеряли 7.7 миллионов рабочих мест, отмечают эксперты Бюро трудовой статистики.

2. Розничные продажи

76% американцев считают, что правительству необходимо выделить помощь розничным продавцам, в то время как 24% выступают против этой идеи.

Несмотря на то, что розничные магазины не прекратили своего существования, многие из них столкнулись с серьезными финансовыми трудностями во время эпидемии коронавируса. Согласно данным Бюро трудовой статистики, 2.1 миллиона человек, работавших в сфере розничной торговли, потеряли работу в апреле. Из них около 740 тысяч сотрудников потеряли работу в сфере розничных продаж одежды и аксессуаров.

1. Продуктовые магазины

83% американцев полагают, что правительству необходимо выделить помощь продуктовым магазинам, в то время как 17% выступают против.

Подавляющее большинство американцев выступают за помощь продуктовым магазинам, несмотря на то, что именно они оставались открытыми в течение всей эпидемии. Сотрудники продуктовых магазинов стараются, чтобы запасов продуктов хватило на всех покупателей, при этом именно сотрудники продуктовых магазинов находятся в группе риска по заражению коронавирусом.