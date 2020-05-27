Футбольные тренировки возвращают Италии нормальную жизнь

27.05.2020, 7:45, Новости дня

В Италии снимают ограничения из-за пандемии. Осторожно, поэтапно, зато сразу во всей стране. На этой неделе заработали музеи и спортзалы, футболисты готовятся к возобновлению чемпионата.

Такие маски могли придумать только в стране, где улыбка – это философия. Прозрачные, они ничего не скрывают – клиентов и так нет, Италия закрыта, потому каждый на счету. За три месяца все научились читать по глазам, но это изобретение возвращает итальянцев в нормальную жизнь.

"Эти прозрачные маски для нас очень важны. В нашей работе самое важное – это улыбка. Улыбка и умение быстро понимать, что хочет покупатель", — говорит владелица магазина Cremose Gelato Россана Тартабини.

Маски — непременный атрибут новой открытой жизни. В понедельник в Италии заработали спортзалы. В них нельзя пользоваться душем, можно прибежать одетым, позаниматься и убежать. Открыли двери почти все крупные музеи и, наконец, Помпеи – один из самых посещаемых в стране. И там, оказывается, не только внутренний турист — иностранцы, что затаились и пережили двухмесячный карантин вместе с итальянцами.

"Мы не хотели быть среди тех миллионов людей, толпящихся в аэропортах Америки, поэтому мы просто решили остаться. И вот мы здесь, три месяца спустя, и руины наконец-то открыты. Мы так рады попасть сюда", — говорит американка Колин Хьюсон.

Нормальная жизнь в Италию может вернуться только с футболом, и на этой неделе наконец начались групповые тренировки команд серии А. Кроме новой прически — неделю назад косичка, сегодня новая стрижка – в Twitter появилось фото с вопросом "Одобряете?", где Рональдо демонстрирует новый удар в баскетбольную корзину.

Серия А закончит играть чемпионат в июне, соглашение почти достигнуто. Но только если фаза 2 – режим ослаблений не даст слабину. К поведению итальянцев много вопросов – слишком много подростков собираются в группы по вечерам, маски и перчатки бросают на землю. Штрафы утвердили в каждом регионе – в Риме от 25 до 500 евро.

Три месяца назад маски было не достать; сегодня они повсюду – на деревьях, под ногами. Масочный режим остается обязательным в период снятия ограничений.