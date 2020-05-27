В США заметили крыс-каннибалов, возникших из-за эпидемии коронавируса (+ видео)

27.05.2020, 7:39, Разное

На днях Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил необычное предупреждение, звучащее столь сюрреалистично, что оно тут же приковало к себе внимание многих журналистов.

В сообщении говорится об уличных крысах из Нью-Йорка, Нового Орлеана и Чикаго, которые стали очень агрессивными к друг другу и превратились в каннибалов, то есть стали пожирать себе подобных!

Почему именно эти города? В Нью-Йорке и Чикаго крыс всегда было особенно много в метро и в бедных районах, а в Новом Орлеане для крыс просто очень тепло и комфортно для размножения.

До недавних пор всем этим крысам жилось сытно и довольно, еду для себя они могли находить где угодно, потому что толпы людей на улицах постоянно выбрасывают куски еды прямо себе под ноги. Но из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина, улицы городов почти опустели.

Теперь еда в основном доставляется на автомобилях или через службу доставки, а мусор выбрасывается в закрытые баки. И крысы стали голодать, а вследствие голода нападать на собственный молодняк или на ослабевших и больных особей. Эти сцены многократно наблюдались жителями указанных выше городов.

Одновременно владельцы зданий стали замечать необычную активность крыс, которые в поисках еды стали бегать рядом с домами даже днем. Предполагается, что из-за этого в будущем будет возрастать спрос на службы борьбы с грызунами.

Особенно тревожные новости приходят из Чикаго, тут стали все чаще замечать попытки крыс пролезать в жилые дома.

Специалист по крысам (родентолог) Бобби Корриган рассказывает, что большинство городских крыс зависят от объедков, которые остаются в ресторанах, отелях, барах и мелких кафе. И так как люди перестали ходить в эти заведения, не удивительно, что крысам стало нечего есть.

Все это звучит очень тревожно, потому что агрессивные и голодные крысы могут представлять опасность и для людей, особенно когда их много. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний США уверяет, что подобное явление в истории происходило регулярно и что крысы нередко становятся каннибалами при катаклизмах, когда возникают проблемы с едой.

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