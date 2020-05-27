10 загадок природы, которые нам еще предстоит разгадать

27.05.2020, 7:39, Разное

10. Розовый скат

Эта загадка появилась всего несколько месяцев назад. В начале 2020 года дайвер Кристиан Лейн нырял у Большого Барьерного Рифа в Австралии и фотографировал красиво плавающих в воде огромных скатов – манта.

Во время съемки он заснял крайне необычного ската с красной кожей. Когда он заметил его, то поначалу даже подумал, что либо его камера сломалась, либо у него проблемы со зрением. Однако потом он показал эти фото биологам и те подтвердили, что да, действительно в этих водах живет красный скат-манта.

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Публикация от Kristian (@kristianlainephotography) 9 Фев 2020 в 10:07 PST

Оказывается они знали о нем еще с 2015 года. Это был крупный самец, которому дали прозвище "Инспектор Клузо", и он встречался людям очень редко. Всего за последние 5 лет его видели менее 10 раз (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В длину этот скат более 3 метров и ученых очень удивили его размеры, это означало что скат уже не молодой и удивительно, как с такой яркой кожей он прячется от хищников. Причина красной кожи ската до сих пор остается загадкой. Есть теории, что это какая-то инфекция или скат питается чем-то, что имеет розовый пигмент. Или же это редчайшая генетическая мутация.

9. 15 тысяч странных дырок

В прибрежной зоне недалеко от Калифорнии намеревались построить ветровую электростанцию. Однако при обследовании морского дна радаром там внезапно обнаружилось более 5 тысяч странных "дырок".

Эти вмятины и ранее были известны местным морским суднам, однако возникла версия, что они могли возникнуть из-за подземного газа. Поэтому в 2019 году на дно в этот район были посланы роботы, чтобы более тщательно проверить эти "дырки".

Роботы не нашли в углублениях никаких признаков газа, зато они нашли еще больше "дырок" и теперь их стало более 15 тысяч. Некоторые дырки были более крупными, другие помельче, однако все они были однородными, словно созданы одним автором.

По одной из теорий эти "дырки" были созданы местными рыбами, которые прячутся среди мусора на дне, хвостами поднимают пыль и частички поверхности уносит течением. Со временем в этом месте создается дыра. Однако эту теорию оказалось сложно доказать, потому что большинство дырок были совершенно пустыми и лишь в редких из них сидели рыбы и валялся мусор.

8. Огромные скопления горбатых китов

Несколько лет назад исследовательское судно путешествовало вдоль побережья Южной Африки и наткнулось на то, чего никогда ученые не видели ранее – огромное скопление горбатых китов. Эти млекопитающие редко собираются группами и в основном группы насчитывают не более 4 особей, а тут около 200 (!) горбатых китов плавали так близко к друг другу, что вода практически бурлила от движений их хвостов и плавников.

Время тоже было аномальным. К берегам Южной Африки горбатые киты приплывают зимой, потому что в это время тут много креветок и планктона, а тут была весна. Позже выяснилось, что подобные китовые сборища тут видели в 2011 году, а также в 2014 и 2015 годах.

Пока ученые не знают, как объяснить данные скопления горбатых китов. Судя по снимкам, киты плавали и активно питались, только непонятно чем именно. Может быть в эту пору в воде размножается какой-то особый планктон или киты собираются по иной причине.

7. Детеныш с Индигирки

Около 18 тысяч лет назад в Сибири (Россия) погиб щенок. Его тело попало в вечную мерзлоту и оставалось практически нетронутым до 2018 года, когда оно было найдено возле реки Индигирка.

Ледяная могила сохранила щенка почти в первозданном состоянии, у него даже сохранились ресницы на глазах, усы, подушечки лап и нос. Зубы в пасти были еще молочными, что указывало на то, что щенку было не более 8 недель.

Внешне он был очень похож на волчонка. Однако около 40 тысяч лет назад линия волков и собак разошлась и этот щенок мог быть ранней собакой или переходным звеном между ними. Даже генетические тесты не смогли пока дать ответ на эту загадку, удалось лишь определить, что щенок был мужского пола.

6. Львица с гривой

В зоопарке Оклахома-сити живет львица с гривой как у львов. Ее зовут Бриджит, ей 18 лет и грива выросла у нее совершенно внезапно. Бриджин родилась в неволе и большую часть жизни выглядела как нормальная львица, но в марте 2017 года у нее на шее начала расти грива как у самцов и она росла до ноября месяца, превратившись в пушистый "воротник".

При этом у ее родной сестры Тии, живущей в том же вольере, никакой гривы не выросло. Медицинское обследование дало подсказку к такой аномалии – у Бриджит нашли деформацию яичников, из-за чего в ее теле возможно начал вырабатываться мужской гормон тестостерон.

Однако результаты тестирования показали, что у Бриджит и Тии уровень тестостерона был совершенно нормальным и одинаковым. Зато у Бриджит обнаружилось повышенный уровень гормонов надпочечников и андростендиона. Эти вещества тоже могут вызвать изменения внешности по мужскому типа.

5. Странная болезнь дьяволов

Тасманийские дьяволы находятся на грани вымирания из-за очень заразной и широко распространившейся болезни, которая их убивает. Эта болезнь уже уничтожила 85% представителей этого вида. Она носит название Лицевая опухоль дьявола (DFTD) и представляет собой форму заразного рака.

Опухоль возникает на морде и быстро разрастается, отчего животное не может нормально питаться и погибает от голода. На северо-западе Тасмании сохранилась небольшая популяция дьяволов, где стабильно рождаются детеныши, что пока позволяет поддерживать популяцию.

Однако это очень хрупкая стабильность, потому что болезнь эта чрезвычайно заразна и дьяволы в силу генетических особенностей почему-то к ней очень предрасположены. Причем подобная пандемия началась лишь в 1996 году, до того никакой подобной болезни у дьяволов вообще не находили.

4. Детеныши панд рождаются необъяснимо крошечными

При рождении детеныш гигантской панды в 900 раз меньше матери. Это странная аномалия, ответ на которую исследователи давно пытаются найти, но пока все впустую. В первую очередь потому что не так просто заполучить себе новорожденную панду для исследований.

Одна из теорий предполагала, что крошечный размер малышей панды является эволюционным пережитком, который возник еще тогда, когда они впадали в спячку как все медведи.

Но когда ученым довелось наконец изучить новорожденную панду, то выяснилось, что по сравнению со многими другими детенышами млекопитающих, у маленьких панд сильно недоразвит организм и в целом они напоминают недоношенных существ. Это как сравнивать нормального человеческого младенца с 7-месячным плодом.

У других медведей ничего подобного не встречается, так что панды в этом деле действительно уникальны и почему такое произошло, ученые пока так и не поняли.

3. Щенок-единорог

В конце 2019 года в приют Mac's Mission с улицы попал 10-недельный щенок, у которого были сильно замерзшие лапы, а в животу куча глистов. Однако когда его начали лечить, то ветеринар сразу же обратил внимание на странный отросток на лбу щенка.

Этот отросток оказался … хвостом! Позже в прессе из-за него щенку дали прозвище Единорог. Он быстро стал мировой сенсацией и ветеринары лишь разводили руками. Рентген не выявил внутри этого хвостика костей, таким образом он состоял лишь из кожи и шерсти, из-за чего аномалию решили не отрезать.

Врожденный дефект Единорога был не только аномальным, но и загадочным. Непонятно, почему у щенка именно на лбу вырос второй хвостик. Может быть у него произошло то, что называется близнецом-паразитом и в утробе матери этот щенок поглотил своего брата?

2. Кровавое нападение на пляже

В 2017 году шокирующее событие произошло на пляже в Австралии. 16-летний подросток Сэм Канисей был доставлен в больницу после того, как его ноги до крови искусало нечто, чего он даже не видел. По словам Сэма, он просто стоял в прибрежной воде и даже не ощущал боли, когда увидел, что его ноги истекают кровью.

Врачи предположили, что на подростка напали так называемые морские вши. Это крошечные ракообразные паразиты, которые наносят серьезный вред рыбе. Однако от их укусов у людей в основном бывают лишь сыпь.

Отец подростка позже обнаружил на месте нападения других морских существ, а именно морских блох. Они не паразиты, однако являются плотоядными ракообразными, то есть питаются мясом. Однако их добыча это в основном трупы чаек или водоросли. Почему они напали на живого человека? Это остается загадкой.

1. Обезьяний культ

На этом видео происходит что-то странное. Шимпанзе подходят к дереву, громко кричат, потом швыряют в дерево камень или два и после уходят. Никто не знает, почему они это делают, за исключением того, что для них это явно не развлечение.

Шимпанзе любят спонтанные игры, но процедуры у дерева скорее похожи на ритуал. Для этого ритуала выбирается определенное дерево и иногда можно найти деревья, которые у подножья буквально завалены камнями, так часто шимпанзе приходили сюда.

Может быть шимпанзе просто нравится звук, с которым камень ударяется о кору определенных деревьев? Может быть они проявляют таким образом тягу к музыке? Исследователи установили магнитофон возле дерева, куда приходили с камнями шимпанзе и записали звуки, которые там были.

Они нашли, что при ударе о дерево у шимпанзе и правда получаются очень глубокие звуки. Однако когда шимпанзе кричат, у них выходят звуки куда более низкие и глубокие. Зачем тогда им дерево и камни?

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