Мнение: Некрасиво дочь с мертвым отцом “сводит счеты”: да, бил, и не любил детей Эдуард Успенский

27.05.2020, 7:35, Разное

Как же некрасиво с умершим отцом сводить счеты. Не любил создатель Чебурашки Эдуард Успенский детей. Не мог он их любить. Потому что сам был большим ребенком, говорят его близкие друзья. Они даже на него не обижались. Склочником был, лез в драку, мог оскорбить ни за что – назвать стукачом КГБ близкого друга, и они ему всё прощали. А дочка не простила отца – в детстве бил, возил в секту “Столбуна”, где с детьми обращались более чем сурово по-домостроевски, лишил наследства, эмоционально и психологически сделал “больным инвалидом”. Ну, не любил ребенка, и все тут. Не все могут детей любить.

И вот дочь Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь её отца. В открытом письме она пишет, что испытывала на себе “домашнее насилие” со стороны отца, что он лупил ее при малейшей провинности, а еще постоянно орал, был взрывным и невыносимым, ужасы рассказывает. Вот краткий отрывочек из послания, опубликованного в СМИ.

«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д. Нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя».

В Российской государственной детской библиотеке, к которой и обратилась Успенская, заявили, что “не рассматривают личные качества, а оценивают литературный вклад, поэтому имя писателя из названия премии не уберут”. Мол, своди свои личные счеты, Танюша, в судах, а тут не надо. Мы о литературе тут, а не о человеке. Так что имя Эдуарда Успенского не уберут из премии в области детской литературы, несмотря на просьбу дочери писателя, которая обвинила его в домашнем насилии. По словам представителя учреждения, Эдуард Успенский «за последние 50 лет был главным сказочником, а герои этих сказок до сих пор с нами».

А вот друг писателя, который жил с ним в одном доме, рассказывал, что как-то раз ехал с Эдиком в лифте, а Эдик ему и говорит: “Что, все стучишь на меня?!” “Сдурел что ли, Эдик?!” – отвечает друг-писатель. И помирились. С собаками вместе гуляли. Не первый закидон, не последний. Ребенок Эдик Успенский до старости был взбалмошный, капризный, драчливый, но отходчивый. В голове постоянно роились самые разные мысли – и говорили сказочные персонажи. Он еще всерьез считал, что в Голливуде был бы миллиардером и владельцем собственного Диснейленда. Хотя кто его знает? Дочке камень бы с души снять. Покаяться перед отцом надо. Он уже не сможет перед ней, и не стал бы, а ей надо – для нее самой. Иначе так и будет писать открытые письма – а ее посылать открытым текстом.

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