«Видимо, Родина забыла…»

27.05.2020, 7:15, Разное

В год 75-летия Победы чиновники Петербурга и Ленобласти решили все-таки сваливать мусор на кости не захороненных солдат.

Речь идет о проекте, которому 10 лет назад уже сказали твердое «нет» десятки тысяч человек: фронтовики, блокадники, историки, экологи, жители Кировского района Ленобласти, дачники, проголосовавшие против полигона твердых бытовых отходов на этой территории. Тогда вмешались федеральные власти, и Смольный вынужден был публично отказаться от своей затеи. Как выяснилось, не навсегда.

Больше десяти лет правительствам двух соседних регионов не дает покоя 88-й квартал Мгинского лесничества в Кировском районе Ленобласти — одно из самых кровавых мест Великой Отечественной войны. Прорывая блокаду Ленинграда, во время непрерывных атак убитых здесь не успевали хоронить. В окрестных лесах поисковики и сейчас находят останки бойцов – они лежат друг на друге. По оценкам военных историков, потери нашей армии на этом участке фронта превысили 213 тысяч человек. Из них

до сегодняшнего дня, по данным фонда «Поиск», не найдены и не захоронены около ста тысяч солдат и командиров.

В преддверии новогодних праздников жители Кировского района случайно наткнулись в интернете на информацию о том, что Смольный вновь вернулся к вопросу о размещении на их территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) с мусороперерабатывающим комплексом (мощностью 2 млн кубометров в год). Проект Территориальной схемы обращения с отходами, вынесенный на общественные слушания в конце декабря 2019 года, включал земельный участок, являвшийся частью мемориала «Прорыв блокады Ленинграда 1941–1944 гг.», объекта культурного наследия РФ.

«Видимо, чиновники рассчитывали на то, что народ давно успокоился, накануне Нового года никто ничего не заметит, и они тихо-мирно провернут свое дельце. И правда, в 2009 году, после официальных заявлений Смольного об отказе от свалки на Синявинских высотах, я тоже расслабился. А потом вспомнил, какие деньги в это вбуханы, и подумал: власти могут вернуться к этому сюжету. Такие средства надо как-то отбивать», — рассуждает руководитель поискового отряда «Ингрия», директор Центра по изучению военной истории истфака СПбГУ Евгений Ильин.

Члены отряда «Ингрия» на раскопках

«Мы подозревали, что временщики-управленцы не откажутся от своих планов, — говорит житель деревни Славянка Кировского района Николай С. — С 2009 года здесь практически всё подготовлено под мусорный полигон. Вырублено и вывезено 30 га леса, проложены дороги для подъезда самосвалов, протянута линия электропередачи. Властям мемориал не нужен, им нужна свалка».

К концу февраля 2020 года петербургская администрация рассчитывала приступить к реализации проекта.

«Посыл понятен: за 50 километров от Петербурга возить мусор дешевле, чем в Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский районы, — говорит Светлана А. из поселка Апраксин, недалеко от Мги. — Конечно, в Ленобласти много мест, где можно наткнуться на останки бойцов. Но 88-й квартал Мгинского лесничества — пиковая точка».

«Причин для протеста несколько, — говорит председатель садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Яхта» Юлия Артамонова. — Во-первых, около запланированной свалки живут люди (здесь 36 садоводств, в которых свыше 15 тысяч участков). Во-вторых, рядом протекает Черная речка, она впадает в Назию, та — в Ладожское озеро, далее вода уходит в Неву и Финский залив. В речку неизбежно попадут отходы, а это экологическая катастрофа. Но самое главное — нельзя утилизировать мусор на костях воинов. Кощунство, что с 88-го квартала сняли статус мемориала и отменили охранные границы».

Находки поисковиков в 88-м квартале Мгинского лесничестваОтменить нельзя сохранить

После того как в 2009 году удалось отстоять Синявинские высоты, стало ясно, что только официальный охранный статус объекта культурного наследия может надежно защитить территорию. Идею создания мемориальной зоны тогда поддержали Общественная палата Ленинградской области, преподаватели Петербургского университета, поисковики, жители блокадного Ленинграда, Государственный Эрмитаж, Союз музеев России, Союз архитекторов Петербурга, писатель Даниил Гранин… В мае 2015-го на Синявинских высотах по приказу областного Комитета по культуре был создан мемориал «Прорыв блокады Ленинграда 1941–1944 гг.», который включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. В апреле 2018 года еще одним приказом установили охранные границы мемориала. Но всё это ненадолго.

В 2018 году АО «Кампес» — фирма, занимающаяся добычей песка и гравия в карьерах, инициировала судебную тяжбу, которая закончилась ликвидацией мемориальной зоны. Из-за вторжения в охраняемую законом зону «Кампес» получил предписание о приостановке работ, которое успешно оспорил в Арбитражном суде СПб и ЛО. Выиграл иск, а после — апелляцию в Верховном суд РФ. Ссылаясь на два судебных решения, 17 февраля 2020 года Комитет по культуре Ленинградской области отменил приказ о мемориальном статусе Синявинских высот и, соответственно, об охране границ мемориала.

Отмена приказов совпала с окончанием общественных слушаний по проекту мусорного полигона. Противники свалки восприняли это как сигнал: формально мемориала на месте кровопролитных боев больше нет, значит, теперь на этой земле можно творить всё что угодно.

Помните о нас

С конца февраля обманутые чиновниками люди начали обращаться во все инстанции. Отправили письма в правительства Петербурга и Ленобласти, лично губернаторам обоих регионов, в Министерство обороны РФ, полпреду президента в СЗФО, премьер-министру и президенту РФ и в очередной раз напомнили, что мусорный полигон собираются строить там, где лежат не захороненные останки десятков тысяч советских воинов, погибших во время четырех Синявинских контрнаступлений.

Жители Ленобласти обратились к Путину: «Бойцы Волховского фронта сорвали план немецкого командования «Нордлихт» по решительному штурму Ленинграда, спасли город от полного разрушения и захвата. «Родина вас не забудет», — говорилось в радиограмме командования Волховского фронта в сентябре 1942 года. Учитывая значимость места, предполагалось установить в 88-м квартале Мгинского лесничества памятник в виде умирающего, пытающегося приподняться от земли воина, протягивающего руку в направлении автодороги «А-120», с надписью: «Помните о нас»… Но, видимо, Родина забыла тех, кто отдал за нее свои жизни, если на место их гибели власти Петербурга планируют свозить отходы».

Раскопки на месте будущего мусорного полигона

По мнению профессиональных поисковиков, уже не первое десятилетие ведущих раскопки в Кировском районе, работы тут еще надолго. Например, поисковый отряд «Ингрия» с 2000 года провел 59 экспедиций на территории общей протяженностью 800 км. Обычно люди выходят на поиски три раза в год по 14 суток. Последняя экспедиция в этом году проходила в сокращенном виде: работали 9 человек (половина отряда) и только одну неделю. Но даже за это время удалось поднять останки 14 солдат. Летом «Ингрия» планирует полноценную экспедицию по тем же местам.

«Работы — непочатый край. Плотность потерь в этом районе велика, — объясняет Евгений Ильин.

— Это один из самых кровавых участков в битве за Ленинград. По числу жертв он уступает только Невскому пятачку.

Жизненный опыт научил меня никогда не говорить, что после нас уже ничего не останется. Бывает, пройдешь участок — никого. А через год вернешься с контрольной проверкой и вновь найдешь погибших».

Быть или не быть?

С конца марта авторы обращений начали получать ответы от адресатов. Все без исключения (полпред президента в СЗФО, Минобороны, аппарат правительства РФ и управление президента по работе с обращениями граждан) перенаправили письма жителей Кировского района в областную администрацию.

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