Мнение: Кафка наоборот

27.05.2020, 7:10, Разное



Грегор Замза проснулся

Дмитрий Девол хорошо написал у себя в телеграм-канале. Да, звучит это все очень пафосно и глупо, но главный вывод из прошедшего коронобесия – какое-то глобальное разочарование в человечестве. Дело даже не в том, что человечество у нас оказалось не шибко умным или там не слишком смелым – это полбеды; куда хуже – и безнадежней – то, что оно оказалось каким-то совсем уж однообразным. Каким-то на одну колодку. Нахрена в мире целых 8 миллиардов идиотов, если все они реагируют на не самую страшную угрозу абсолютно одинаково, как будто все – одни и те же гребаные муравьи в одном муравейнике?

У Кафки есть знаменитый рассказ о человеке, который проснулся и обнаружил, что за ночь превратился в гигантскую жужелицу (“Превращение”). Сейчас у нас всех случился этакий “Кафка наоборот”: ты просыпаешься – и видишь, что живешь, оказывается, в мире совершенно одинаковых… жужелиц. Которых ты ошибочно принимал за людей. Тоже – брррр!… Какая мерзость…

Слово Деволу: “Вообще, что удручает во всем паноптикуме – так это понимание, что человечество в общем-то ни к черту ни годится. И фиг с тем, что людям в целом не нужны ни права, ни свободы, ни т.п. отвлеченные вещи. Это ладно. Но человейник продемонстрировал потрясающую управляемость. По сути, мы уже вступили в тот раздел глобализации, который будет сопряжен с увеличением роли и значения искусственного (или не очень?) интеллекта вплоть до достижения им исключительной роли.

Например, что такое произошло в марте? По выкладкам 2-3 весьма стремных моделей 200 “независимых” стран в мире – от Нигерии, Бангладеш, Мадагаскара и до Уругвая, Италии, Швейцарии и РФ – за 10-15 дней перевели население под домашний арест и остановили половину экономики (“иначе миллионы трупов”). Кто-то считает это свидетельством “гуманизма” и “сознательности” бесхвостых обезьян, но не надо гнать. Попробуйте в чем-то убедить обычную толпу сапиенсов. А десяток-другой государств? Люди, корпорации и государства годами не могут решить массу вопросов, намного более простых. А тут – все как по свистку.

Показывали итальянских чиновников, мэра Чикаго и главу полиции Уганды – орали как умалишенные на людей, что “нельзя выходить из домов”. В Москве надрывались по поводу “шашлычников”, а в Австрии верещали, что “гуляющие на площадках дети всех убьют”. Это что, психоз? А если так, то выходит, что сапиенсами можно управлять короткими приказами. Сидеть, лежать, намордник нацепить, молчать. Как собаками. Ничем не отличаемся.

Причем не важно, какие это люди: насекомые-китайцы, расхлябанные евразы, “свободные американцы” или задроченные “жить по правилам” гей-европейчеги. Административного аппарата государств и угроз штрафов и тюрьмы вполне хватает на локальном уровне, чтобы сапиенсы исполняли приказы. И это, конечно, удручает. Спорить о том, опасная ли ковидла, убивает ли она всех или нет – смысла не имеет. Психанутые 80-90% популяции делают весь этот разговор бессмысленным (“ну мы же все умрем, уа-уа”). В общем, как-то все грустно. И будет еще грустнее”.

Довольно бессвязно, сбивчиво изложено. Но понятно, почему – слишком велика степень потрясения.

Может, на этом фоне предложить национальную идею России? Типа – попробовать быть не такими, как все остальное человечество? Быть ЛЮДЬМИ?