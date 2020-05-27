Мнение: Пройденный пик

27.05.2020, 7:06, Разное

Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Странно, конечно, что радостную новость президент сообщил не народу, а министру обороны. Впрочем, народ подождет, вначале нужно довести политическую установку до своей разбежавшейся вертикали управления. Правда, победу в Сирии Путин объявлял трижды, и каждый раз она была полной и окончательной. Так что вполне возможно, что через месяц-другой президент снова обрадует нас о том, что в этот раз пик точно пройден. А потом еще через полгода. Контрольное заявление в голову.

В целом политическая установка логична – пора выползать на свет, посмотреть, что там губернаторы навоевали, пока президент был занят страшно важными делами в чулане. Нужно грозным взглядом окинуть просторы и что-нибудь такое повелеть. Правда, верит ли сам Путин, что вирус отступил перед его железной волей, неизвестно. Пока во всяком случае победа победой, но из подвала президент выползать не рискует. А вдруг.