 

Мнение: Пройденный пик

27.05.2020, 7:06, Разное

Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Странно, конечно, что радостную новость президент сообщил не народу, а министру обороны. Впрочем, народ подождет, вначале нужно довести политическую установку до своей разбежавшейся вертикали управления. Правда, победу в Сирии Путин объявлял трижды, и каждый раз она была полной и окончательной. Так что вполне возможно, что через месяц-другой президент снова обрадует нас о том, что в этот раз пик точно пройден. А потом еще через полгода. Контрольное заявление в голову.

В целом политическая установка логична – пора выползать на свет, посмотреть, что там губернаторы навоевали, пока президент был занят страшно важными делами в чулане. Нужно грозным взглядом окинуть просторы и что-нибудь такое повелеть. Правда, верит ли сам Путин, что вирус отступил перед его железной волей, неизвестно. Пока во всяком случае победа победой, но из подвала президент выползать не рискует. А вдруг.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мнение: Комфортная городская среда на районе

15.04 / Бывший муж Пелагеи Иван Телегин перестал скрывать роман с новой возлюбленной

30.03 / Мнение: Нельзя без веской причины передвигаться по Москве

03.05 / Исследование: Как связаны алкоголь и курение со старением мозга

23.05 / Мнение: Чем похожи коронавирус в Москве и паводок на Ямале?

11.04 / Инсайдер: “Новая беспроводная зарядка AirPower от Apple основывается на процессоре A11”

01.05 / Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ

14.05 / Мнение: Все гениальное просто: примитивнейшее ограбление на 23.7 миллиона (видео)

26.04 / Китайские ученые: Коронавирус может передаваться через фекалии

08.04 / В Белоруссии местный житель палил сухую траву и практически сжег родную деревню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска