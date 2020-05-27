 

Яна Рудковская умудрилась хорошо заработать на негативе завистников

27.05.2020, 6:50, Разное

“Всем спасибо за пиар!” – обратилась знаменитость к
поклонникам и недоброжелателям. Затем Яна Рудковская заявила, что в сотрудничестве с
ней заинтересовался большой рекламодатель.

Светская львица добавила, что в последнее время ее активно
обсуждают и критикуют, она у всех на устах. Грех было не воспользоваться этим
вниманием. Возросшую популярность она решила монетизировать. “Так что пишите,
пишите и еще раз пишите и говорите, капитализация от этого только растет”, –
заметила Яна Рудковская.

Светская львица подчеркнула, что ей даже не пришлось
платить за услуги пиар-агентства. Фанаты и недоброжелатели продвигают ее безвозмездно. Яна добавила, что “любит халяву”, особенно, когда она приносит еще и дивиденды.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 23 Май 2020 в 7:54 PDT

Напомним, музыкальный продюсер Яна Рудковская в последнее
время не покидает страницы светской хроники. Например, общественность все еще
обсуждает выступление звезды на шоу телеведущей Ксении Собчак “К барьеру”. В
студии Яна отстаивала свое право жить красиво и демонстрировать богатство
общественности. После появления у Собчак на Рудковскую обрушились тонны
негатива и критики.



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