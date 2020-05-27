Экс-звезда “Уральских пельменей” Андрей Рожков отрастил бороду и освоил модное хобби

27.05.2020, 6:50, Разное

Высвободившееся из-за карантина время Андрей Рожков посвящает

катанию на лонгборде. Тренируется бывшая звезда шоу “Уральские пельмени” на

парковке у торгового центра. Из-за пандемии большинство магазинов закрыты, поэтому места на стоянке

теперь предостаточно.

Умением кататься на роликовой доске Рожков похвастался в

личном микроблоге. Знаменитость записала процесс на видео. Надо сказать, Андрей

мастерски справляется с задачей.

Стоит отметить, что за время карантина бывший участник “Уральских

пельменей” изменился внешне. Знаменитость сменила имидж. Артист отрастил

бороду, облачился в футболку, брюки карго, а также примерил модную бейсболку.

Поклонники сравнили экс-участника проекта “Уральские пельмени” с хипстером.

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Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official) 26 Май 2020 в 12:22 PDT

Напомним, Андрей Рожков вышел из юмористического

шоу в 2018 году. Вместе с ним коллектив покинул

Вячеслав Мясников. Знаменитости запустили собственный проект со сходным

названием “Ваши пельмени” и активно гастролируют с ним.

Напомним, участники шоу “Уральские пельмени” погрязли в скандалах и судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько

лет. Коллектив спорит с экс-директором Сергеем Нетиевским. Бывшего менеджера

проекта “Уральские пельмени” обвиняют в махинациях с финансами.