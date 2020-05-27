Экс-звезда “Уральских пельменей” Андрей Рожков отрастил бороду и освоил модное хобби
27.05.2020, 6:50, Разное
Высвободившееся из-за карантина время Андрей Рожков посвящает
катанию на лонгборде. Тренируется бывшая звезда шоу “Уральские пельмени” на
парковке у торгового центра. Из-за пандемии большинство магазинов закрыты, поэтому места на стоянке
теперь предостаточно.
Умением кататься на роликовой доске Рожков похвастался в
личном микроблоге. Знаменитость записала процесс на видео. Надо сказать, Андрей
мастерски справляется с задачей.
Стоит отметить, что за время карантина бывший участник “Уральских
пельменей” изменился внешне. Знаменитость сменила имидж. Артист отрастил
бороду, облачился в футболку, брюки карго, а также примерил модную бейсболку.
Поклонники сравнили экс-участника проекта “Уральские пельмени” с хипстером.
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Напомним, Андрей Рожков вышел из юмористического
шоу в 2018 году. Вместе с ним коллектив покинул
Вячеслав Мясников. Знаменитости запустили собственный проект со сходным
названием “Ваши пельмени” и активно гастролируют с ним.
Напомним, участники шоу “Уральские пельмени” погрязли в скандалах и судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько
лет. Коллектив спорит с экс-директором Сергеем Нетиевским. Бывшего менеджера
проекта “Уральские пельмени” обвиняют в махинациях с финансами.
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