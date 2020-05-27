Второй модернизированный Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

27.05.2020, 6:48, Новости дня

Второй опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М прошел испытания в сверхзвуковом режиме, сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС сообщил, что «уже выполнено пять полетов», а при четвертом «прошел выход на сверхзвук». Самолет продемонстрировал «устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме».

Отмечается, что самолет проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова. Как отметил источник, в рамках модернизации все Ту-22М3М получат «штанги дозаправки».

Завершить предварительные испытания планируют в 2020 году.