Правоохранительный комитет Рады соберется на внеочередное закрытое заседание из-за изнасилования в Кагарлыке

27.05.2020, 6:25, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует провести внеочередное заседание для выяснения деталей преступления, произошедшего в ночь с 23-го на 24 мая в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

“По нашей оценке, это событие является неординарным. Мы планируем выяснить, было это системным поведением или отдельной ситуацией, которая была обнаружена внутренней безопасностью и ГБР”, – заявил в комментарии НВ глава комитета, нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский.

Заседание назначено на 15.00 1 июня. Оно будет проходить в закрытом режиме. В комитет пригласили руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Как сказал Монастырский, также планируют привлечь руководство департамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам.

По словам главы комитета, кадровые вопросы будут решаться по результатам закрытой встречи, когда будет больше информации о происшествии.

“Очевидно, что ответственность несут не только те, кто совершил преступление, но и руководитель этого отдела. Однозначно, на эти вещи нужно четко и жестко реагировать, полностью выясняя все детали и показывая обществу, что получается”, – отметил Монастырский.

Он добавил, что создание временной следственной комиссии в Верховной Раде на данный момент не является необходимостью.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения полицейским Кузиву и Сулиме из Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в изнасиловании женщины. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.