“Эффективные изменения – это просто”. Саакашвили переименовал страницу Нацсовета реформ

27.05.2020, 6:25, Новости дня

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили переименовал страницу совета в Facebook в “Офис простых решений и результатов”. Об этом сообщается на странице Нацсовета реформ в Facebook.

“Эффективные изменения – это просто”, – написал Саакашвили, опубликовав видео из офиса.

Нам потрібні ваші пропозиції щодо закону 1210 Днями набрав чинності закон 1210. Одночасно з багатьма позитивними речами в законі є прямі ризики для роботи бізнесу та економіки у цілому.Президент Зеленський дуже стурбований тими ризиками, який несе цей закон для бізнесу, тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно до нього внести.Через два дні у нас велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку, але я б хотів почути думку кожного з вас!Залишайте свої пропозиції просто у коментарях до цього посту!Ефективні зміни — це просто!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦На днях вступил в силу закон 1210. Одновременно со многими положительными вещами в этом законе есть прямые риски для работы бизнеса и экономики в целом.Президент Зеленский очень обеспокоен рисками, которые несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести.Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, но я бы хотел услышать мнение каждого из вас!Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту!Эффективные изменения — это просто!https://youtu.be/cWilTrICP5U Posted by Mikheil Saakashvili on Teisipäev, 26. mai 2020

По информации ZN.UA, офис Нацсовета реформ находится в БЦ “Парковый”.

В описании страницы ведомства сообщается, что Нацсовет реформ, который был создан в июле 2014 года, является площадкой для поиска консенсуса и принятия решений. Основные задачи Национального совета реформ: определение приоритетов реформ, координация действий по реформированию, мониторинг реализации и достижения целей реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.