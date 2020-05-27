 

Власти Германии бросили Lufthansa спасательный круг

27.05.2020, 6:13, Новости дня

Власти Германии согласились помочь крупнейшему авиаперевозчику страны – Lufthansa, выделив ей 9 млрд евро или $9,8 млрд. Однако этот спасательный круг авиакомпания получила не бесплатно. Взамен правительство получит 20% акций перевозчика, купив их за 300 млн евро по номинальной стоимости – 2,56 евро за штуку. Причем этот пакет в перспективе может вырасти до 25%+1 акция.

Переговоры между правительством Германии и Lufthansa длились несколько недель. Как писали ранее Вести.ру, руководство компании всячески пыталось избежать передачи в руки властей контрольного пакета акций перевозчика. Генеральный директор Lufthansa Кристиан Шпор подчеркивал, что компания хочет “сохранить предпринимательскую свободу решений и действий”. “Поэтому сейчас нам нужна государственная поддержка, но нам не нужно государственное управление”, – говорил он.

Однако финансовое положение авиаперевозчика не позволило ему быть слишком привередливым: только за первые три месяца года компания понесла убыток в 1,2 млрд евро. Телекомпания CNN оценила потери Lufthansa в 1 млн евро в час.

Между тем, господдержка, доставшаяся Lufthansa с таким трудом, возмутила других игроков рынка. Так ирландская Ryanair сочла, что спасательный круг, брошенный немецкому авиаперевозчику, помешает удержаться на плаву другим компаниям. Лоукостер намерен в суде доказывать, что поддержка Lufthansa нарушает справедливую конкуренцию на рынке бюджетных авиаперевозок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / За сутки в Киеве выявили 41 новый случай COVID-19

23.04 / ЧФ опроверг сообщения о задержке ремонта кораблей из-за коронавируса

22.04 / Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения больных с коронавирусом

18.04 / Times – Британия разрешит молодёжи болеть и работать, а стариков изолирует

02.04 / ВГИК открыл доступ к дипломным работам и короткометражкам знаменитых режиссеров

15.05 / Часть российских вузов отменили госэкзамены

25.04 / Число погибших от коронавируса в мире превысило 200 тыс. человек

25.05 / Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19

27.04 / Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к россиянам

26.03 / Сервисы «Яндекса» сформировали фонд поддержки водителей и курьеров из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска