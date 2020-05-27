Власти Германии бросили Lufthansa спасательный круг

27.05.2020, 6:13, Новости дня

Власти Германии согласились помочь крупнейшему авиаперевозчику страны – Lufthansa, выделив ей 9 млрд евро или $9,8 млрд. Однако этот спасательный круг авиакомпания получила не бесплатно. Взамен правительство получит 20% акций перевозчика, купив их за 300 млн евро по номинальной стоимости – 2,56 евро за штуку. Причем этот пакет в перспективе может вырасти до 25%+1 акция.

Переговоры между правительством Германии и Lufthansa длились несколько недель. Как писали ранее Вести.ру, руководство компании всячески пыталось избежать передачи в руки властей контрольного пакета акций перевозчика. Генеральный директор Lufthansa Кристиан Шпор подчеркивал, что компания хочет “сохранить предпринимательскую свободу решений и действий”. “Поэтому сейчас нам нужна государственная поддержка, но нам не нужно государственное управление”, – говорил он.

Однако финансовое положение авиаперевозчика не позволило ему быть слишком привередливым: только за первые три месяца года компания понесла убыток в 1,2 млрд евро. Телекомпания CNN оценила потери Lufthansa в 1 млн евро в час.

Между тем, господдержка, доставшаяся Lufthansa с таким трудом, возмутила других игроков рынка. Так ирландская Ryanair сочла, что спасательный круг, брошенный немецкому авиаперевозчику, помешает удержаться на плаву другим компаниям. Лоукостер намерен в суде доказывать, что поддержка Lufthansa нарушает справедливую конкуренцию на рынке бюджетных авиаперевозок.