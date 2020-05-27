Amazon хочет оседлать единорога

27.05.2020, 6:13, Новости дня

Американская корпорация Amazon явно готовится к выходу в мир беспилотных транспортных средств. По информации электронной версии издания The Wall Street Journal, компания проводит консультации относительно покупки разработчика беспилотных автомобилей Zoox. При этом, как отмечает Forbes со ссылкой на собственные источники в Силиконовой долине, к стартапу присматриваются и другие крупные инвесторы.

По информации WSJ, переговоры между гигантом интернет-торговли и стартапом займут еще не одну неделю: компания Джеффа Безоса хочет заплатить за разработчика технологий для беспилотных автомобилей меньше, чем та стоила в 2018 году, когда Zoom оценивали в рамках последнего раунда финансирования. Тогда рыночная стоимость оценивалась в $3,8 млрд.

“Мы считаем, что 1,1 миллиарда долларов будет справедливой ценой для компании, что на 65,6% меньше по сравнению с предыдущей оценкой в ​​3,2 миллиарда долларов”, – прокомментировал Forbes вопрос цены Асад Хуссейн, аналитик Pitchbook, компании, которая отслеживает и оценивает стартапы.

Между тем, как сообщили источники Forbes – не все инвесторы Zoox поддерживают идею продажи компании, некоторые рассчитывают, что она сохранит автономность и создаст собственный парк роботакси.

Компанию Zoox в 2014 году создал австралийский художник и дизайнер Тим Кентли-Клэй. Всего за 2 года стартап вырос до статуса “единорога”, перешагнув отметку в $1 млрд по стоимости. В 2018 году Кентли-Клэй покинул свой пост, вскоре после того, как стартап привлек финансирование в размере $500 млн. В начале 2019 года компанию возглавил бывший исполнительный директор Intel Айча Эванс.