Состояние российских миллиардеров выросло на 62 млрд долларов за время пандемии COVID-19

27.05.2020, 5:42, Разное

Совокупное состояние ста российских долларовых миллиардеров выросло c середины марта на 16%. За два месяца оно увеличилось на 62 миллиарда долларов и сейчас составляет 454 миллиарда, подсчитал Forbes на основании данных их счетчика Real-Time Billionaires List. 25 лидеров мирового рейтинга, среди которых россиян нет, разбогатели на 255 миллиардов.

За дату отсчета журнал выбрал 18 марта, когда составлялся их ежегодный рейтинг богатейших россиян. За неделю до этого ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а еще раньше в начале марта акции крупнейших компаний резко подешевели из-за нефтяного кризиса. После этого ценные бумаги отыграли в цене, индекс Московской биржи поднялся на 30%.

Больше остальных за это время разбогател лидер рейтинга самых состоятельных россиян президент «Норникеля» Владимир Потанин (на 6,4 миллиарда долларов — до 26,1 миллиарда). Состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, который обошел в списке за эти два месяца председателя совета директоров НЛМК Владимир Лисина, увеличилось на 5,4 миллиарда (до 22,5 млрд долларов).