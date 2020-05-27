 

США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса

27.05.2020, 5:30, Новости дня

Лидеров стран G7, которые приедут в Вашингтон на саммит, «защитят», как «защищают людей в Белом доме», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Она обещала, что США «защитят всех, кто приедет». Американские власти «хотят, чтобы это произошло», и «думают, что это произойдет». По словам Макинани, сейчас «иностранные лидеры в основном согласны с этой идеей».

США считают, что саммит в Вашингтоне станет лучшей демонстрацией восстановления жизни страны после пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Макинани заявила, что саммит состоится «в конце июня», но вряд ли «это будет последняя неделя» месяца.

«Цель – провести его здесь, в Белом доме», – приводит ее слова РИА «Новости».



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