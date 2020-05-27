Сын объявил причину развода Леонида Якубовича

27.05.2020, 5:15, Разное

В честь юбилея Леонида Якубовича (в последний день июля бессменному ведущему капитал-шоу “Поле чудес” исполнится 75 лет) Пятый канал сделал фильм, посвященный его работе, творчеству и личной жизни. В картине “Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана” о знаменитом отце высказался его наследник Артем Антонов.

Ему сейчас около 50 лет. Сын пошел по стопам Леонида Якубовича: он работает на телевидении. Отметим, что Артем Антонов появился на свет во втором браке популярного телеведущего. Тогда Леонид Якубович был женат на экскурсоводе, бывшей солистке ансамбля “Горожанкин” Галине Антоновой. “В принципе, все было хорошо, но так бывает – не сошлись характерами”, – не стал вдаваться в подробности сын Леонида Якубовича.

Сейчас телеведущий женат в третий раз. Его избранницей стала Марина Видова, которая младше его на 18 лет. В последнее время в СМИ муссируются слухи, будто супруги не живут вместе. Якобы они расстались. Марина прокомментировала эти данные.

Она рассказала, что они живут за городом. Однако работа находится в Москве. Речь идет о съемках в Останкино и на других студиях. “Поэтому Леонид Аркадьевич выезжает в Москву, остается в столичной квартире, естественно, порой и на несколько дней. А потом возвращается!” – успокоила встревоженных поклонников супруга Леонида Якубовича.

Также неверна информация о том, что якобы у популярного ведущего проблемы со здоровьем. Наоборот, 74-летний Леонид Якубович полон сил и энергии. К тому же, он сильно похудел, что положительно сказалось на самочувствии. Звезда шоу “Поле чудес” обожает большой теннис, любовь к которому ему привила дочь Варвара.