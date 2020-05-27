Представитель Влада Лисовца отреагировала на слухи о его заражении коронавирусом

27.05.2020, 5:15, Разное

Представитель стилиста Влада Лисовца опровергла сообщения о его заражении коронавирусом. “Мы переписывались с ним, все прекрасно. Не стоит переживать”, – заявила Анастасия.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что у Влада Лисовца выявили двустороннюю пневмонию и COVID-19. Стилист якобы сам обратился к врачам одной из московских клиник.