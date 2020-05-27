Российские Су-35 вновь поставили под угрозу безопасность полетов авиации ВМС США

27.05.2020, 5:10, Новости дня

Представители Шестого флота ВМС США сообщили о третьем за последние два месяца небезопасном перехвате американского патрульно-разведывательного самолета, осуществленном двумя российскими самолетами.

В сообщении представителя Шестого флота Джонатана Нельсона говорится, что 26 мая американский самолет Р-8А летел над международными водами в Восточном Средиземноморье и был перехвачен двумя российскими самолетами Су-35. Небезопасный и непрофессиональный перехват, во время которого россияне занимали слишком близкую позицию к Р-8А одновременно, ограничивая способность американского самолета безопасно маневрировать, продолжался в течение 65 минут.

«Не вызванные необходимостью действия российских пилотов Су-35 не соответствовали хорошему летному мастерству и правилам международных полетов и ставили под угрозу безопасность полета самолетов обеих сторон», – говорится в сообщении Шестого флота.

Поведение российских самолетов в международном воздушном пространстве было безответственным, говорится в сообщении. ВМС США ожидает от российских пилотов действий «в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA)», указывается в сообщении.

В апреле в этом же районе российская авиация дважды проводила подобные небезопасные перехваты американских самолетов. В ВМС США утверждают, что американские летчики не провоцировали своими действиями такого рода перехваты.