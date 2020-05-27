 

Посол США в Германии рассказал о возможных предстоящих санкциях

27.05.2020, 5:10, Новости дня

Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», сообщил посол США в Германии. Ричард Гренелл в интервью газете «Хандельсблат» (Handelsblatt) – одному из самых влиятельных деловых изданий Германии – сообщил, что западные наблюдатели следят за передвижениями судов-трубоукладчиков, которые могут достроить газопровод.

По словам американского посла, одобрение законопроекта о санкциях может пройти в ускоренном порядке.

О каких именно санкциях идёт речь, пока нет точной информации. Посол США в Германии призвал правительство пересмотреть политику Берлина в отношении России.

20 мая Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран, отмечает «Коммерсант». Суд счёл, что оператор «Северного потока-2» не затронут действием газовой директивы, так как может получить исключение от Германии. Но Федеральное сетевое агентство Германии ранее уже отказало в такой возможности.

  • Радио «Свобода»

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