Появились сообщения о попавших в засаду в Сирии военных США

27.05.2020, 5:08, Новости дня

В Сирии в засаду террористов попали военные США и арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил», сообщают информационные агентства. Пентагон утверждает, что информация о нападении не соответствует действительности.

Нападение произошло в районе пункта Рувейшад в провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Ранения получили трое американских военных и пятеро членов СДС, передает РИА «Новости».

Боевики открыли огонь по патрулю из стрелкового оружия и гранатометов.

Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил: «Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было».

Напомним, США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику.

Часть сил направлена к одному из нефтяных месторождений, которое контролируется американцами.