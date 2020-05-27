 

В ЕСПЧ подана жалоба по делу якутского шамана, который шел в Москву “изгонять” Путина

27.05.2020, 4:52, Новости дня

Юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, подали жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщила 26 мая “Сибирь.Реалии” адвокат Ольга Тимофеева.

Они считают, что Габышева поместили в психоневрологический диспансер в Якутске незаконно – без его согласия и даже без согласия законных представителей.

“Минздрав в ответ на мой запрос прислал отписку. Я хотела узнать, на каком основании Габышев был принудительно госпитализирован, минздрав же ответил только про режим карантина – именно им они объясняют тот факт, что к Александру Габышеву не пускают посетителей”, – рассказала Тимофеева.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” президента РФ Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде.

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса. 

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая. 

Правозащитная организация Amnesty International признала якутского шамана узником совести.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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