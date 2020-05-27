 

ЕСПЧ признал Азербайджан виновной стороной в деле о героизации убийцы армянского офицера

27.05.2020, 4:52, Новости дня

Власти Азербайджана нарушили положения двух статей Конвенции по правам человека, когда помиловали и фактически героизировали офицера Рамиля Сафарова, убившего армянского военнослужащего в ходе учений НАТО. К такому вердикту пришла коллегия судей Европейского суда по правам человека, говорится в сообщении на сайте суда.

Председательствовала в деле судья из Украины Анна Юдковская.

В 2004 году в тренировочном лагере НАТО в Венгрии Сафаров топором отрубил голову офицеру из Армении Гургену Маргаряну и попытался убить его соотечественника Айка Макучяна, но был схвачен венгерскими полицейскими. Суд признал азербайджанского военнослужащего виновным в убийстве на национальной почве и приговорил к пожизненному заключению. В 2012 году Венгрия отправила заключенного на родину для дальнейшего отбывания наказания. Однако сразу по прибытии Сафарова президент Ильхам Алиев помиловал его; ему выплатили повышенную зарплату и выдали квартиру.

Макучян и дядя погибшего Самвел Минасян обратились в ЕСПЧ с иском к Азербайджану и Венгрии.

Суд постановил, что Азербайджан нарушил процедурную часть ст. 2, а также ст. 14 конвенции, поскольку помилование и героизация убийцы обеспечили ему фактическую безнаказанность за совершенное преступление. Власти Баку “одобрили” и “поддержали” поведение Сафарова, сказано в вердикте.

Однако ЕСПЧ не согласился с требованием истцов признать ответственность Азербайджана за само преступление.

“Нападение произошло ночью, вне времени, отведенного на тренировки, нет сведений о том, что он совершил преступление по приказу своего начальства”, – сказано в решении.

Таким образом, в действиях Азербайджана не содержится нарушения ст. 2 конвенции по сути, решила коллегия.

В действиях Венгрии, выдавшей убийцу, ЕСПЧ не нашел юридических нарушений.

Азербайджан обязан компенсировать судебные расходы истцов в размере £15 143.

Судья Юдковская в своем Facebook назвала дело одним из самых сложных, в которых ей приходилось участвовать.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2547397405589669&id=100009583042326

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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