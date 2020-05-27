Times – «хотим, чтобы вирус остался» — по словам британских учёных, сокращение числа заражений снижает шансы на разработку вакцины

27.05.2020, 4:42, Новости дня

Как это ни парадоксально, учёные из Оксфорда, разрабатывающие вакцину против коронавируса, хотят, чтобы болезнь «осталась, хотя бы ненадолго», пишет The Times. По словам руководителя проекта Эдриана Хилла, из-за сокращения числа заражений сейчас есть 50%-ная вероятность, что эксперты не смогут получить необходимые результаты испытаний в условленные сроки.



Reuters

Специалисты Оксфордского университета предупреждают, что процесс разработки вакцины против коронавируса может не принести никаких результатов, потому что болезнью заразился слишком малый процент людей — в общей сложности 10 тыс. добровольцев, пишет The Times.

Хотя британские министры уверяли, что к сентябрю будет готово 30 миллионов доз лекарства, по словам одного из руководителей проекта Эдриана Хилла, у учёных сейчас идёт «гонка с исчезающим вирусом». «Ранее в этом году мы говорили, что с 80-процентной вероятностью сделаем эффективную вакцину к сентябрю. Но сейчас есть 50-процентный шанс, что мы не сможем добиться никаких результатов вовсе. Мы оказались в странной позиции, потому что хотим, чтобы COVID-19 остался, хотя бы ненадолго. Но число заражений снижается», — признал Хилл в интервью британским СМИ.

Также учёный предупреждает: «Помните: даже если мы и получим результаты в августе, мы не сможем начать вакцинировать всех на следующий день. Здесь есть опасность понаобещать слишком много. Я обычно подчёркиваю: это наша цель. Но есть ведь множество рисков. Такого же раньше никогда не делали. И мы не знаем, сможем ли мы. Мы думаем, что сможем. Но понимаете, ошибки случаются».

Как отмечает издание, в начале июня Оксфордский университет опубликует результаты первых испытаний, проведённых ещё в апреле при участии 1 тыс. добровольцев. Хилл подчеркнул, что эти исследования идут хорошо.

The Times напоминает, что сейчас испытания на людях проходят ещё семь потенциальных вакцин от коронавируса — четыре в Китае, две в США и одна в Германии. Профессор Хилл смог продвигаться в своей работе быстрее, потому что, в то время как остальным группам нужно было проводить клинические исследования практически с нуля, оксфордские специалисты взяли за основу свою уже проверенную технологию, которая показывала эффективность с другими заболеваниями.

Когда COVID-19 начал стремительно распространяться по миру, коллега Хилла профессор Сара Гилберт решила проверить, поможет ли оксфордская разработка против нового недуга. Как показали испытания на обезьянах, вакцина действует. Если тесты с участием людей тоже будут успешными, то, как уже пообещали британские власти, жители Соединённого Королевства первыми получат доступ к лекарству. Затем «на очереди» закрепились американцы, уже объявившие о своей готовности заплатить $1,2 миллиардов за 400 миллионов доз.

Как рассказывает профессор Хилл, его команда получила гарантии от государства, что оно будет избегать «вакцинного национализма». «Репутация нашего университета очень сильно пострадает, если выйдет так, что мы сделали вакцину только для Великобритании и США и не для всех остальных стран мира, где, скорее всего, в то время пандемия ещё будет активна», — комментирует учёный.

По данным The Times, до недавнего времени оксфордская вакцина считалась «явным фаворитом» международной гонки по разработке лекарства. Однако из-за статьи в Forbes некоторые усомнились в методологии команды профессора Хилла. Сам эксперт уверен, что автор материала хотя и учёный, но никогда не занимался разработкой вакцин.

Хилл высоко ценит доверие правительств, филантропов и благотворительных организаций, которые начали предлагать закупить огромные партии лекарства ещё до того, как испытания закончатся. «Но это не гарантирует результата. Это всё может закончиться ничем, а может помочь сделать что-то действительно крутое или что-то среднее между первым и вторым вариантом. Мы пытаемся быть объективными, насколько можем, но мы 16 лет потратили на разработку этой технологии. И когда вдруг появляется вероятность, что она может помочь всему миру, как-то действительно хочешь, чтобы всё сработало», — делится Хилл.