Die Welt – Восточная Европа не обрадуется, если из-за кризиса придется раскошеливаться за просчёты других

27.05.2020, 4:42, Новости дня

Вызванный коронавирусом кризис и германо-французский план по его преодолению могут дать странам Восточной Европы ощутить себя в типичной для Германии роли, отмечает немецкая газета Die Welt. Не исключено, что именно государствам, которые хорошо справились с кризисной ситуацией, придётся заплатить за свои успехи и потратиться на других — и Польша, Чехия или Венгрия точно этому не обрадуются.



Reuters

Из-за вызванного коронавирусом кризиса избалованные в финансовом плане страны ЕС в Восточной Европе могут оказаться в положении, хорошо знакомом Германии, — когда они сами неплохо справляются с кризисом, но должны платить за других, пишет немецкая газета Die Welt.

Согласно германо-французскому плану, ЕС должен предоставить целых €500 миллиардов для распределения средств между наиболее сильно пострадавшими от коронавируса в экономическом плане странами. В первую очередь, от этого выигрывают государства на юге Европы. Напротив, восточноевропейские страны ЕС окажутся непропорционально перегружены, подчёркивает издание. Это крайне щекотливая и конфликтная тема, и европейцам предстоят сложные переговоры, потому что до сих пор неясно, как именно будут собираться деньги и по каким критериям их предстоит распределять.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить детали этого плана. Если окажется, что именно страны центральной части Восточной Европы должны раскошелиться, протест из Праги или Варшавы будет особенно громким, полагает автор статьи.

Как поясняет журналист издания, Чехия и Польша лучше справляются с коронавирусным кризисом, чем южные и западные европейцы. Чехия стала первой страной ЕС, отреагировавшей на вспышку заболевания обязательным ношением масок, а правительство в Праге ввело ограничительные меры для замедления распространения вируса. В Словакии уже через два дня после появления первых заражённых были закрыты школы в столичном регионе. Польша следила за соблюдением карантина гражданами при помощи программы распознавания лиц.

«Так быстро и радикально, как восток, в ЕС не действовал никто», — подчёркивает немецкая газета. Теперь в столицах восточноевропейских стран ЕС грозит сложиться впечатление, что те, кто быстро отреагировал и смог удержать число заражений на низком уровне, должны расплачиваться за свой успех.

Угрозой конфликта впервые повеяло после видеоконференции Ангелы Меркель и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. На пресс-конференции он заявил о своём неудовольствии по поводу того, что €500 миллиардов должны пойти, в первую очередь, в те страны, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. «Я не хочу, чтобы мы были «разбиты», потому что мы справились с кризисом лучше, чем другие», — вскоре после этого написал Бабиш в Twitter.

Впрочем, единого блока против плана Меркель и Макрона страны Вышеградской четвёрки пока не сформировали, отмечается в статье. Они хотят дождаться подробностей, прежде чем официально занять противоборствующую позицию.

По словам польского министра по делам ЕС Конрада Шиманского, механизм сбора средств в ЕС работает исправно и в полном соответствии с тем, что с самого начала предлагала Еврокомиссия, и Польша его всецело поддерживает. В то же время Шиманский отметил, что в нынешнем документе ничего не сказано о правилах распределения средств, а это важное решение, от которого зависит итоговое согласие Польши и стран Центральной Европы и одобрение этого механизма преодоления кризиса в ЕС.

Таким образом, польский министр дал понять, что его правительство поддержит германо-французскую инициативу — если это не будет иметь негативных последствий для Польши, поясняет Die Welt. Однако, как отмечает издание, этого никто гарантировать не может. Напротив, согласно анализу Центра европейских экономических исследований имени Лейбница в немецком Мангейме, Польша может стать крупнейшим плательщиком Европы при расчёте соотношения с производительностью экономики страны. По данным исследования, общеевропейский выход из кризиса может обойтись Польше в сумму €10,4 млрд.

Для других восточноевропейских стран ситуация также может измениться: до сих пор Польша, Венгрия, Румыния или Болгария, вступившие в ЕС в 2007 году, больше, чем кто-либо, выигрывали от денежных отчислений из Брюсселя. Поэтому сейчас в Варшаве, как и в других столицах региона, за закрытыми дверями ведутся активные обсуждения германо-французского плана.

Официальных заявлений политики делают крайне мало, но пока все они подкрепляют позицию чешского премьер-министра Бабиша критическим отношением к плану Германии и Франции, хотя и не исключают вероятности, что в итоге он получит поддержку их правительств.

Также вероятно, что страны центра Восточной Европы займут в переговорах с Брюсселем скептическую выжидающую позицию с целью подтолкнуть ЕС на уступки в других вопросах. По замечанию руководителя консервативного аналитического центра в Варшаве, солидарность действует в двух направлениях, поэтому Польша может потребовать солидарности в важных для неё сферах, таких как энергетика или транспорт.

В то же время Польша вполне может позитивно воспринять германо-французский план, потому что он даёт шанс на оживление европейской солидарности, полагают эксперты. Однако прежде всего для Польши, Венгрии или Чехии действует один принцип: их одобрение можно получить только на их условиях, заключает немецкая газета Die Welt.