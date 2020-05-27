Чемпионат Германии. “Вольфсбург” в гостях разгромил “Байер”

27.05.2020, 4:40, Новости дня

Программа 28-го тура чемпионата Германии по футболу продолжилась встречей в Леверкузене между местным "Байером" и "Вольфсбургом". "Волки" на выезде неожиданно добились крупной победы над хозяева поля со счетом 4:1. Дубль у победителей оформил Марин Понграчич.

Он отличился на 43-й и 75-й минутах игры. Еще два мяча в составе "Вольфсбурга" забили Максимилиан Арнольд (64-я) и Ренато Штеффен (67-й). Единственный гол у "Байера" записал на свой счет Юлиан Баумгартлингер.

В других встречах дня "Айнтрахт" сыграл вничью с "Фрайбургом" – 3:3, а "Вердер" разошелся миром с "Боруссией" из Менхенгладбаха – 0:0.