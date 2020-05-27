 

Чемпионат Германии. “Вольфсбург” в гостях разгромил “Байер”

27.05.2020, 4:40, Новости дня

Программа 28-го тура чемпионата Германии по футболу продолжилась встречей в Леверкузене между местным "Байером" и "Вольфсбургом". "Волки" на выезде неожиданно добились крупной победы над хозяева поля со счетом 4:1. Дубль у победителей оформил Марин Понграчич.

Он отличился на 43-й и 75-й минутах игры. Еще два мяча в составе "Вольфсбурга" забили Максимилиан Арнольд (64-я) и Ренато Штеффен (67-й). Единственный гол у "Байера" записал на свой счет Юлиан Баумгартлингер.

В других встречах дня "Айнтрахт" сыграл вничью с "Фрайбургом" – 3:3, а "Вердер" разошелся миром с "Боруссией" из Менхенгладбаха – 0:0.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Bloomberg – европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним

08.05 / В РАН назвали правильный способ обработки купленных продуктов

13.04 / Экс-нападающий сборной Италии Джанлука Виалли победил рак

16.05 / Украине предрекли потерю территорий

26.04 / Вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической лечебнице в Харьковской области

16.04 / В Николаевской области уже 22 инфицированных коронавирусом, 18 случаев связаны между собой

24.04 / В Кемерове произошел пожар на территории Президентского кадетского училища

09.04 / Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

08.05 / Хоккеист Якупов сменил СКА на “Витязь”

24.04 / Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска