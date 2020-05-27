Врачам скорой помощи Екатеринбурга нужно доказать, что они заболели на работе

27.05.2020, 4:40, Новости дня

"Руководство ответило: нужно доказать, что заразились они на работе, а не в быту". Уральские СМИ о резонансных новостях из Екатеринбурга, где сотрудники скорой помощи, как пишут, заболели коронавирусом при контакте с пациентами. Но не получили обещанных страховых выплат. История достойна самого пристального внимания. В главных ролях — четверо медиков. Кто-то лечится дома, на карантине. Кого-то и вовсе пришлось госпитализировать с тяжелыми симптомами. Казалось бы, начальство должно отреагировать, в соответствии с недавними распоряжениями президента. Однако налицо, что называется, тотальный игнор. Если верить местной прессе, за пресловутой денежной поддержкой инфицированные врачи обращались неоднократно. И каждый раз сталкивались с категорическим отказом. Дескать, не сумели предоставить железные факты в подтверждение того, что подхватили COVID-19 именно "выполняя свои профессиональные обязанности". Значит, администрация им якобы абсолютно ничего не должна. А есть ли выход из этой, на первый взгляд, безвыходной ситуации?

По официальной информации, на подстанции № 11 нет заболевших. Есть врач скорой помощи с больной COVID-19 и есть сотни отработанных вызовов к пациентам с подозрением на коронавирусную пневомонию, однако сложить эти факты воедино, чтобы признать — доктор заразился на работе — оказалось задачей не простой.

"Мы работаем с больницей, которая сделана под COVID. И вот нам говорят, что нам не положены выплаты, потому что вызов с пневмонией, а вот эти результаты, которые они уже делают, это сложно выяснить, доказать, что ты именно перевозил, поскольку они говорят, выплаты будут только если был подтвержденный COVID-пациент", — говорит сотрудник скорой помощи города Екатеринбурга.

Говорить об этом открыто медики не хотят. Ситуация коснулась не только № 11, но и других подстанций города. О коронавирусных невыплатах врачам говорит весь Екатеринбург. Проверку начала прокуратура, но в оперативном штабе региона об этом ничего не знают. Так и сказали — ни руководство станции скорой помощи, ни отделение фонда соцстрахования данных о заболевании сотрудников не получали.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению в СМИ о возможных нарушениях при перечислении страховых выплат сотрудникам станции скорой медицинской помощи. В настоящий момент прокуратура проверяет достоверность опубликованной информации, будут тщательно проверены все доводы, в том числе, насколько своевременно перечисляются страховые выплаты заразившимся медикам. Соответствующий запрос уже направлен в Фонд социального страхования", — говорит старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Увы, о своевременности, судя по всему, речи не идет. Сотрудники скорой объясняют: если факт заражения от пациента и удается доказать, вступают в силу иные препятствия руководства. Мол, выплата положена только тем, кто болеет тяжело.

"Сказать, что это недопустимо, ничего не сказать. Люди у себя на работе. Им, правда, еще это придется доказать. Ну вот где у нас мог заразиться врач бригады скорой помощи? Мне просто интересно. При чем сразу четверо. Давайте сравним врача с солдатом. Солдат защищает нашу страну, его ранили, и что мы ему говорим? Расскажи, где тебя ранили? Может в тебя в саду кто-то на даче выстрелил? Ну это дичь!", — рассуждает екатеринбургский блогер Сергей Колясников.

Расследование страхового случая прямо указано в постановление правительства. Известен и порядок действий — информацию о диагнозе передают работодателю, тот совместно с Роспотребнадзором проводит расследование, после чего составленный акт направляют в Фонд социального страхования. Ни слова о том, что врач что-либо доказывать работодателю в указе конечно же нет.

"Я вас уверяю, что мы эту ситуацию возьмем на контроль, и, если будет необходимо быстро и оперативно проанализируем, и быстро и оперативно будем вносить поправки в действующее законодательство. Но я уверен, что здесь поправки вносить не потребуется. Это просто перегибы на местах", — говорит депутат ГД Андрей Альшевских.

Помочь своему сотруднику, оказавшемуся в тяжелой ситуации, собрать необходимый пакет документов и сделать все, чтобы выплата как можно скорее дошла до адресата, пожалуй, то единственное, что обязаны делать больницы, поликлиники и станций скорой помощи по всей стране, но никак не препятствовать этому процессу.

"Безусловно, это должно быть не с точки зрения доказательства, а если не дай Бог, действительно наши герои врачи попали в такую ситуацию, что они тоже заразились, им должны быть оказана поддержка, потому что они сейчас нас защищают. И конечно механизм получения этой поддержки должен быть упрощен до самых простых вещей, чтобы это было легко, без каких-либо затруднений и доказательств", — говорит член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Ведь нельзя ни на минуту забывать, что речь идет о тех, кому мы доверяем свои жизни и тех, кто эти жизни самоотверженно спасает, ежеминутно рискуя собой.