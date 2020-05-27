Новые санкции против Китая: Трамп пообещал что-то мощное

27.05.2020, 4:40, Новости дня

Очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом Вашингтон может принять до конца этой недели, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях, сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе на повестку сессии парламента КНР была вынесена резолюция о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания там особых органов безопасности.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов.

Законопроектом озабочены и западные страны. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие права и свободы и высокая степень автономии.

Как сообщил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, изменения законодательства в Гонконге являются внутренним делом Китайской народной республики, а попытки США создать из этого скандальные ситуации не добавляют надежности Вашингтону как партнеру по диалогу по любым другим вопросам.