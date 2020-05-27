Бывшие послы США на Украине вступились за Байдена и Порошенко

27.05.2020, 4:30, Новости дня

Семь экс-послов США на Украине осудили скандал вокруг записи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, которые раньше занимали должности президента Украины и вице-президента США.

Под заявлением подписались Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тэйлор, Джон Тефт и Мари Йованович, передает РИА «Новости».

Они считают, что скандал «продвигает неверный и токсичный нарратив», который «не имеет основания в реальности» отношений Вашингтона и Киева. Экс-послы считают, что скандал стал попыткой «ослабить отношения» США и Украины, «посеять раздор» между ними.

«Это не в интересах ни одной из стран», – заявили бывшие послы, «решительно осудив эти попытки» и призвав Вашингтон и Киев не допускать шагов, размывающих двусторонние отношения.