 

Пентагон похвастался способностью устроить «очень быстрое» ядерное испытание

27.05.2020, 3:53, Новости дня

США способны провести «очень быстрое» ядерное испытание, сообщил в среду и.о. помощника замминистра обороны страны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

Он заявил, что в случае распоряжения президента США «в течение месяцев» можно устроить «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», передает РИА «Новости» со ссылкой на DefenseNews.

По словам Уолтера, «это может произойти относительно оперативно». Однако уйдут годы на подготовку испытания с полноценным сбором информации.



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