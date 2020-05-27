Стало известно о решении РФ перенести саммит ШОС в Санкт-Петербурге

27.05.2020, 3:48, Новости дня

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге решено перенести на более поздний срок, сообщил источник.

Он заявил, что саммит, который планировали провести в июле, решили «сдвинуть по срокам». Вероятно, саммит состоится «ближе к осени». Источник РИА «Новости» заявил, что причиной такого решения стала «эпидемиологическая ситуация» – почти во всех участвующих в саммите странах она до конца не урегулирована».

По словам источника, «более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться». В результате сочли «целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации». Это позволит «подготовиться соответствующим образом».

Однако проведение саммита в формате видеоконференции исключено. Хотя «это очень хороший формат», нужно учитывать «уровень взаимодействия, глубину диалога». Необходимо «провести обстоятельный обмен мнениями» и «организовать очную встречу».

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ШОС в формате видеоконференции заявил, что «по объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации».