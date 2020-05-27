 

Стало известно о решении РФ перенести саммит ШОС в Санкт-Петербурге

27.05.2020, 3:48, Новости дня

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге решено перенести на более поздний срок, сообщил источник.

Он заявил, что саммит, который планировали провести в июле, решили «сдвинуть по срокам». Вероятно, саммит состоится «ближе к осени». Источник РИА «Новости» заявил, что причиной такого решения стала «эпидемиологическая ситуация» – почти во всех участвующих в саммите странах она до конца не урегулирована».

По словам источника, «более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться». В результате сочли «целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации». Это позволит «подготовиться соответствующим образом».

Однако проведение саммита в формате видеоконференции исключено. Хотя «это очень хороший формат», нужно учитывать «уровень взаимодействия, глубину диалога». Необходимо «провести обстоятельный обмен мнениями» и «организовать очную встречу».

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ШОС в формате видеоконференции заявил, что «по объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / «Один из самых диких актов насилия в истории» — в Канаде в результате стрельбы погибло не менее 16 человек

24.04 / В Перми больницу закрыли на карантин из-за возможной вспышки COVID-19

18.04 / Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

26.03 / У Льва Лещенко обнаружили коронавирус

14.04 / Вирусолог: COVID-19 способен держаться в организме бессимптомно до месяца

19.05 / Глава Нафтогаза назвал пиаром выбор нового куратора судов против России

09.04 / В Минздраве объяснили, почему на коронавирус нельзя протестировать всех украинцев

01.05 / Ситуация с распространением коронавируса в Украине позволяет начать смягчение карантинных мер с 11 мая – Степанов

21.05 / Путин внес в Думу законопроект о том, чтобы школы “формировали чувство патриотизма” и воспитывали “уважение к подвигам героев Отечества”

31.03 / Жители итальянского Чене поблагодарили российских врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска